Svetniška rodbina Terčon

V začetku je bil Antek. Tako bi lahko uvedli zgodbo o troedini svetniški rodbini Terčon v občini Devin - Nabrežina. Antek je bil (in je še) oče, Mitja je sin, Jakob je vnuk, in vsi trije so bili v zadnjih šestih desetletjih devinsko-nabrežinski občinski svetniki. Antek v daljnem letu 1965, Mitja pred desetimi leti, Jakob od 13. junija letos dalje.

Vse kaže, da je Terčonovim vloga domačega občinskega upravitelja pisana v priimku. Antkov stric Giuseppe Terčon (kot se je uradno pisal, a domači so mu pravili Josip) je pred natanko sedemdesetimi leti postal devinsko-nabrežinski župan in je to funkcijo opravljal štiri leta, od 1952 do 1956. Morda je prav on spodbudil nečaka, naj se preizkusi v političnem delovanju v domači občini.