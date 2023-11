Svetovalnica, ki bo delala na preprečevanju konfliktov

Sindikat Unionquadri, nevladna organizacija Unipromos in patronat Enas so se v Trstu lotili ambicioznega projekta. V prostorih raziskovalnega središča Corrado Rossitto v Ulici Coroneo 5 so ustanovili svetovalnico za dobro počutje na delovnem mestu.

Predsednik raziskovalnega središča, odvetnik Fabio Petracci, je na včerajšnji predstavitvi dejal, da se bo svetovalnica razlikovala od drugih, ker ne bodo delali le na ravni zaposlenih. Glavno poslanstvo bo seveda izboljšava delovnih pogojev in za to bodo izvedenci pod vodstvom direktorice Gerarde Urciuoli na voljo ob ponedeljkih in torkih. Poleg tega bodo sodelovali tudi z delodajalci in izvajali dejavnosti za izboljšavo delovnih okolij.

Petracci je namreč izpostavil, da obstajajo zdravi in nezdravi konflikti na delovnem mestu. Zdravi konflikti so zahteve po izboljšanju delovnih pogojev, nezdravi konflikti pa so sad nesporazumov in slabega menedžmenta, ki jih gre rešit.

Svetovalnica bo svoje delo začela v ponedeljek, 4. decembra. Odprta bo vsak ponedeljek in torek med 10. in 18. uro, po predhodnem naročilu. Osebje bo na voljo tudi ob uri kosila, ko je za zaposlene najlažje nemoteno zapustiti službo za kratek čas. Vse informacije so na spletni strani raziskovalnega centra Corrado Rossitto, v zavihku svetovalnice. Storitve so brezplačne.