Tam, kjer je poeziji lepo

V prijetni senci Pesniške poti, ki od Poklona na Colu vodi sprehajalce do Tabra, je bila ponedeljkova sopara takoj pozabljena. Ob Palcicevih kipih Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna se je tudi letos nadvse številna skupina udeležencev pridružila Sprehodu s poezijo in se prepustila besedi ob glasbeni spremljavi, ki jo je kot uvod v praznovanje ob velikem šmarnu priredila Skupina/Gruppo 85 iz Trsta v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane in repentabrskim kulturnim društvom Kraški dom ob pokroviteljstvu Občine Repentabor.

Ob treh pomembnih pomnikih umetniške besede, »tam, kjer se poezija lepo počuti«, je tercet že uigranih sprevodnikov, treh pravih duš pesniškega sprehoda – to so tržaški književniki Vilma Purič, Roberto Dedenaro in Marko Kravos – sprejel zbrane. Veliko je bilo med ljubitelji verzov in druženja ob njih tokrat italijansko govorečih sprehajalcev, nekaj pa tudi radovednežev iz sosednje Slovenije.

Letošnji protagonisti so bili ob spomenikih trije: igralec, književnik, kulturni animator iz Ljubljane Andrej Rozman Roza, pesnica, književnica in gledališka igralka z Reke Laura Marchig ter verzi tržaškega pesnika Claudia Grisncicha, ki jih je prebrala igralka Nikla Petruška Panizon.

