Ko tatovi vlomijo v stanovanje ali hišo, odnesejo večinoma gotovino in zlato. Gre v glavnem za skupine hudodelcev, ki so dobro organizirani in ki točno vedo, komu in kje prodati svoj plen.

Na Tržaškem delujejo povsod, v mestnem središču, predmestju in na Krasu, kjerkoli se pač najde kaj za v žep. Po besedah tržaške policije v večini primerov tatove ulovijo, čeprav le potem, ko so plen že prodali.

Največ tatvin v stanovanjih beleži policija v jesenskem času. Kljub praznikom torej v teh dneh ni bilo porasta, čeprav je v javnost prišla novica o številnejših vlomih. »Tatovi so na delu celo leto in povsod,« je povedal glasnik tržaške kvesture Francesco Camerotto. Težko je razumeti, ali kradejo raje ob koncih tedna ali druge dni, saj stanovalci oz. lastniki stanovanj večkrat ne opazijo takoj obiska tatu, »ker so bili nekaj dni odstotni ali ker so tatovi vlomili v počitniško hišo ali v hišo, kjer ne stanujejo,« je pojasnil, »večina vlomi torej takrat, ko so stanovanja prazna, le redki se opogumijo in kradejo tudi, če so stanovalci prisotni.« Dodal je, da pozorno opazujejo dogajanje okrog stanovanjskih hiš in da preverjajo, ali so stanovanja prazna. Med najbolj razširjenimi metodami je postavljanje nitk lepila na vhodna vrata. Tatovi zalepijo tanke nitke lepila na zgornjem delu vseh vrat v stanovanjskem bloku. Če so po dveh ali treh dneh nitke še cele, pomeni, da nihče ni vstopil in je zato stanovanje prazno. Če pa so nitke pretrgane, si vanj ne upajo.

O obisku tatov v svojem stanovanju nas je včeraj obvestila zvesta bralka, ki je po krajših počitnicah ob povratku ugotovila, da je nekdo odklenil protivlomna vrata in vstopil. Škode ni bilo. Stanovanja niso razdejali, so pa brskali po predalih in našli nekaj zlata, v glavnem družinski nakit. Plen so odnesli.

