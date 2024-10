Telovadnica pri Sv. Jakobu si utira pot

Kjer je še letos spomladi stala stavba nekdanje gostilne Pavan v Ulici Frausin, bo Občina Trst lahko začela graditi novo telovadnico. In to kljub temu, da je civilna pobuda avgusta zbrala več kot tisoč podpisov proti novim pozidavam v soseski. V tržaškem občinskem svetu so na včerajšnji seji pozno v noč razpravljali o spremembi prostorskega akta, s katero bodo omogočili gradnjo novega športnega objekta.

Levosredinska opozicija je opozorila na neprimernost dodatne pozidave, ki bo poslabšala kakovost življenja stanovalcev Sv. Jakoba. Zaradi nje bodo namreč izgubili dragoceno zeleno površino. Stroji so poleg tega že porušili obstoječi objekt, so dejali svetniki Valentina Repini (DS), Riccardo Laterza (Zdaj Trst), Paolo Altin (Punto franco) in Alessandra Richetti (G5Z). Štefan Čok (DS) je spomnil, da so se tja med drugimi zatekali tudi šolarji slovenske šentjakobske večstopenjske šole.