Telovadnico bodo poimenovali po Tanii Cerne

Kontovelsko telovadnico, kjer redno trenirajo vsi najmlajši vaškega društva ŠD Kontovel, bodo jutri (v torek, 2. avgusta) poimenovali po neutrudni trenerki, učiteljici in vzgojiteljici Tanii Cerne, ki je 29. januarja 2020 izgubila bitko z neusmiljeno boleznijo. Vaščanka je bila domačemu društvu ŠD Kontovel od vedno zvesta, sprva kot igralka, še daljša pa je bila njena trenerska pot. Mirovala je le eno sezono – ko se ji je rodila hčerka Mina. Julija 2020 bi dopolnila 45 let, a je mnogo prezgodaj za vedno zatisnila oči. S poimenovanjem telovadnice, ki je bila v določenem obdobju njen drugi dom, saj je tam vodila treninge in poletne kampe, želijo pri ŠD Kontovel zapečatiti neizbrisno sled, ki jo je Tania pustila v vasi, a ne samo.

Slovesnost se bo začela pred telovadnico ob 19. uri ob glasbeni spremljavi mladinskega orkestra in gojencev Glasbenih uric Godbenega društva Prosek in plesno-vokalno skupino Muzikalci. Ob 20.30 pa se bo na zunanjem košarkarskem igrišču začel tradicionalni društveni praznik Ribada z nagradnim odbojkarskim tekmovanjem v igri »bageron« in nagradnim košarkarskim tekmovanjem v igri KO. Parkiranje osebnih avtomobilov bo možno na travnatem območju ob košarkarskem igrišču na prostem (vhod pri hišni številki 185).