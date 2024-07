V Pedočin ni več tako preprosto vstopiti

Po dveh maratonskih sejah, na katerih so mestni svetniki v nedogled razpravljali o načrtovani privatizaciji novih jasli v Rojanu in razpravo naposled preložili na september, je bila včeraj na sporedu veliko krajša seja, na kateri so v fokus postavili predloge sklepov, o katerih je načeloma treba glasovati do konca meseca.

Eden od teh zadeva rebalans proračuna, težak kar 33 milijonov evrov in v katerega so vključili kar nekaj projektov. Razpravljali so tudi o skupnih stališčih k predlogu sklepa o komunalni pristojbini Tari, ki v tržaški občini ostaja nespremenjena. Na dnevnem redu je bil tudi posodobljeni pravilnik, ki zadeva začasno rabo javne površine za postavitev gostinskega vrta.

Še pred začetkom rednega dela seje so bila na vrsti aktualna vprašanja. Eno od teh je bilo vezano na dolge vrste ljudi pred mestnim kopališčem Lanterna oziroma Pedočin. Rosanna Pucci iz Demokratske stranke je vprašala pristojno za naložbe Eliso Lodi, kako nameravajo mestne oblasti v prihodnje preprečiti situacijo, v kateri se je pred dnevi znašla množica ljudi, ki je pod žgočim soncem čakala na vstop v kopališče. Lodi je opozorila, da morajo omejevati vstop na plažo zaradi novih varnostnih pravil, ki so začela veljati na začetku tega leta. Če je pred uvedbo novih pravil kopališče (tako moška kot ženska stran) lahko sprejelo 1100 obiskovalcev, je zdaj kapaciteta znižana za eno tretjino, ta novost pa je najbolj prizadela tisti del kopališča, na katerega zahajajo ženske in otroci.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.