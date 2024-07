Na štirih lokacijah bodo zamenjali vodovodne cevi

Iz vodovodnega omrežja, ki ga na ozemlju tržaške občine upravlja podjetje AcegasApsAmga, se vsako leto porazgubi več kot 37 odstotkov vode. Zaradi višinskih razlik in pritiska ter dotrajanih cevi v mestnem podzemlju je namreč potrata dan za dnem večja. Zato je podjetje s tržaško občino sklenilo, da bo v prihodnjih mesecih posodobilo del omrežja in izgubo znižalo za najmanj trinajst odstotkov.

Dela so že v teku na Trgu Sansovino, pred predorom Sandrinelli, v Ulici Monfort (nedaleč od Ulice Tigor) in v Drevoredu D’Annunzio. Kmalu se bodo začela tudi v Ulici Coroneo. Zahtevala bodo 37,4 milijona evrov iz načrta za okrevanje in odpornost, saj so vključena v večji projekt, ki ga je izdelalo združenje Ausir za Furlanijo - Julijsko krajino. V projekt so vključeni vsi upravitelji vodovodnih omrežij v FJK, ki so se lani združili v skupino Smart water management FVG, da bi stopili na pot digitalizacije in posodabljanja sistemov.

»S sodelovanjem med tržaško občino in podjetjem AcegasApsAmga želimo rešiti bolj in manj zahtevna vprašanja, izboljšati storitve za občanke in občane ter nenazadnje poiskati rešitve, ki bi mesto pripeljale na pot energetskega varčevanja in trajnostnega razvoja,» je včeraj pred deloviščem na Trgu Sansovino novinarjem povedal občinski odbornik Michele Babuder. Voda, je ob njem dodal Giovanni Piccoli, odgovorni za okolje in omrežja pri AcegasApsAmga, je dragocena in jo je treba zaščititi ter z njo varčevati, »s sodelovanjem med institucijami in posodabljanjem sistemov. Vemo, da bodo delovišča zmotila vsakdanje življenje občanov, a posodobitev bo prinesla varčevanje in boljše storitve, saj ne gre samo za zamenjavo cevi.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.