Terminal na Fernetičih poimenovali po Giacomu Borrusu

Družba Interporto je danes poimenovala Terminal na Fernetičih po profesorju Giacomu Borrusu, ki je družbi predsedoval med letoma 2014 in 2020. Eno leto po njegovi smrti se je skupščina delničarjev ob poimenovanju spomnila na opravljeno delo na področju univerzitetnega raziskovanja v vlogi člana in vodje pomembnih družb v Italiji in tujini. Posvečal se je iskanju primernega kadra in investiral v nove strategije, ki se danes na področju logistike obrestujejo na lokalni in deželni ravni.