Demokratska stranka (DS) je pluralna in levosredinska stranka. Očitki, češ da je postala preveč levo usmerjena in da je torej potrebno novo, bolj »sredinsko« gibanje, so le smešen izgovor. Če bodo Matteo Renzi in nekateri drugi zapustili DS, bodo to storili izključno iz osebnih oz. egoističnih razlogov, kajti gre za nesmiselno izbiro.

Nekdanji senator DS Francesco Russo, ki je danes deželni svetnik in podpredsednik deželnega sveta, je mnenja, da bosta odhod in ustanovitev nove stranke pomenila Renzijev politični konec. Russo je bil na primarnih volitvah za tajnika DS v začetku marca med podporniki Nicole Zingarettija.

Nova vlada je komaj nastala in v koaliciji že gledajo na prihodnje deželne volitve, pristaši Mattea Renzija pa se pripravljajo na odhod. O tem so začeli odkrito govoriti po porazdelitvi mest v novi vladi. V njej ni nikogar iz Toskane, je opozorila poslanka in nekdanja ministrica Maria Elena Boschi, včeraj pa je sicilski senator Davide Faraone obtožil DS, da je šla preveč »levo«. Renzi naj bi odhod najavil danes. Kako to ocenjujete?

To je neverjetno in nesprejemljivo, kajti to počenjajo izključno iz osebnih razlogov. Vodja demokratov Zingaretti je na primer za nastanek nove vlade postavil na stran vsak osebni interes. Da se del stranke že nekaj dni po izoblikovanju nove vlade tako obnaša, je popolnoma neodgovorno in - če lahko dodam - dokazuje tudi politično šibkost.