Torta za župana je, tramvaja še ni

»Auguri, sindaco« (vse najboljše, župan) se je glasil napis na sacher torti, ki jo je opozicijska Lista Russo - Punto Franco danes namenila tržaškemu županu ob njegovem 70. rojstnem dnevu. Nekateri občinski svetniki in somišljeniki so se danes zbrali pred tramvajsko postajo na Trgu Oberdan, kjer so si poleg voščil za župana ob torti zaželeli še to, da bi openski tramvaj spet vozil.

6. novembra 2021 je namreč Dipiazza izjavil, da si je za rojstni dan pripravil presenečenje: takrat bo spet peljal tramvaj. A kaj, ko ni sporočil, katerega leta se bo to zgodilo. Lista Russo Punto Franco je tako že lani županov rojstni dan praznovala pred tramvajsko postajo, letos pa je ponovila vajo, v upanju, da bi tramvaj le zapeljal.

»Danes mineva 2360 dni, odkar je ustavljen naš dragi tramvaj,« je dejal vodja svetniške skupine Liste Russo - Punto Franco Paolo Altin. Tramvaj se je namreč na svojo zadnjo pot odpravil 16. avgusta 2016. »Mislim, da bi morala občina prevzeti odgovornost za zamude, ne pa, da se samo hvali z rezultati,« je prepričan Altin.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.