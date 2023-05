Gasilci so danes popoldne malo pred 14. uro posredovali v Miramarskem drevoredu pri Rojanu ob hišni številki 18, kjer je tovornjak med obračanjem podrl del kamnitega zidu ob vhodu v poslopje Italijanskih železnic. Odtrgal se je med drugim velik in težak kamniti steber, ki je nevarno obvisel ob pločniku. Gasilci so zavarovali območje. Nato so poklicali na pomoč kolege, ki so prispeli z žerjavom in odstranili poškodovane elemente. Na kraju so bili tudi policisti.