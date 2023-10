TPPZ niz uspešnih nastopov sklenil v Starem pristanišču

S koncertom v dvorani Luttazzi v tržaškem Starem pristanišču se je v petek zaključil niz zelo uspešnih nastopov ob 50. obletnici delovanja Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Po razprodanih koncertih v ljubljanskem Cankarjevem domu, v tržaškem gledališču Rossetti in sežanskem Kosovelovem domu, so partizanski pevci z dirigentko Pio Cah na čelu za veliki finale izbrali nekoliko bolj intimno dvorano, prežeto z zgodovinskim, političnim in socialnim delavskim nabojem. Na odru so se jim pridružili zvesti prijatelji Dirty Fingers in pevka Martina Feri.

V svojem govoru je predsednica Rada Zergol posvarila glede ravnodušnosti pred vojnami, ki divjajo nedaleč stran, saj vojna ni sredstvo za reševanje sporov. Mir in bratstvo med narodi naj ostanejo svetli ideali, o katerih že 50 let poje zbor, ki je vztraja, čeprav je ostal brez svojega sedeža, brez doma.

Posebno priznanje so na koncertu za 50-letno petje v zboru dobili tovariši Pavel Kranjec, Marino Dovgan in Adriano Kalc, za 25-letno predanost dirigiranju in zvestobo zboru pa Pia Cah.