Tragedija v Starem pristanišču: v požaru umrla moški in ženska

Tržaški gasilci so včeraj pozno zvečer v opuščenem skladišču 18 v Starem pristanišču, ki ga je zajel silovit požar, med gašenjem našli človeški trupli. Gre, kot kaže, za moškega in žensko, ki sta v zasilnem prebivališču preživljala noč. Po prvih podatkih naj bi bil moški iz Severne Afrike, ženska pa Italijanka. Več ljudi pa naj bi uspelo pravočasno zbežati.

Tržaški gasilci so v skladišču 18 v Starem pristanišču posredovali okrog 22.45. Prejeli so klic o silovitem požaru. V trinadstropni stavbi jih je pričakal gost dim, uporabili so izolirne dihalne aparate in vstopili. Ugotovili so, da je v pritličju ogenj povsem uničil leseno galerijo. Medtem ko je del ekipe začel z gašenjem požara, so drugi kolegi preiskali še ostali nadstropji, pri čemer so si morali pomagati tudi s hidravličnimi škarjami in drugim orodjem. V prvem nadstropju so naleteli na tragedijo. Našli so človeški trupli, za moškega in žensko, ki sta tam preživljala noč, žal ni bilo več pomoči.

Gasilci so požar pogasili. Prostore so bonificirali. Za odstranjevanje materiala, ki je bil v notranjosti, so uporabili tudi manjši bager. Stavbo, ki je bila že dalj časa zaprta in v katero je bil vstop prepovedan, so zavarovali.

Trenutno so na kraju varnostni organi in specializirane službe. Prostore preiskujejo forenziki. Na kraju so policisti in karabinjerji. Trupli migrantov je odpeljalo pogrebno podjetje.

Dopoldne so iz poslopja evakuirali okrog dvajset prosilcev za azil.