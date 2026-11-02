S starodobnimi kolesi po čezmejnem Krasu

V nedeljo, 8. novembra, bo potekala druga izvedba čezmejne kolesarske prireditve Kras Carso Classic, ki bo ljubitelje starodobnih koles popeljala na 56 kilometrov dolgo pot med Slovenijo in Italijo. Dogodek organizirata Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras in kolesarsko društvo ASD/SC Bartali. Glavna partnerja sta FunActive Tours in Alpe Adria Vintage, pokroviteljstvo nudi Občina Doberdob ob sponzorstvu Združne kraške banke Trst Gorica in okrepčevalnice Zinzendorf, kot lokalni partnerji pa sodelujejo Kmetija Kovač– RUJ, Kmetija Sara Devetak, Čebelarstvo Rondolina, Kmetija Matej ter Turistična kmetija Pri Cirili, piše v sporočilu.

Letos se bodo udeleženci med 8.30 in 9.30 zbrali pri Centru Gradina v Doberdobu, od koder se bodo ob 9.45 podali na približno 56 km dolgo krožno pot po Krasu na obeh straneh meje. Dogodek ni tekmovalne narave, v ospredju bodo namreč doživljanje prostora, srečevanje ljudi in obujanje kolesarske tradicije. Prav zato je udeležba namenjena izključno starodobnim kolesom, organizatorji pa kolesarje vabijo, da svojo podobo dopolnijo tudi z oblačili in dodatki iz preteklosti.

Letošnja trasa bo potekala po delu Poti burje in kamna, ki povezuje območje čezmejnega Geoparka Kras-Carso. Udeleženci bodo odkrivali značilno kraško pokrajino, kamnite vasi in poti, ki že stoletja povezujejo prebivalce obeh strani meje. Za posebno doživetje bosta poskrbela dva okrepčevalna postanka na italijanski in slovenski strani, na katerih bodo kolesarji lahko poskusili lokalne specialitete. Po koncu ture se bo začel Osmica Party, druženje v duhu kraških osmic, lokalnih okusov in martinovanja.

Prijavnina znaša 25 evrov, za udeležbo je potrebno starodobno kolo, priporočljiva pa je ustrezna telesna pripravljenost za približno tri do štiri ure kolesarjenja. Udeleženci naj imajo s seboj veljaven osebni dokument. Informacije in prijave so na voljo na spletni strani https://trieste.green/tour/kras-carso-classic-2026/.