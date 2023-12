Okrog 19.10 sta v križišču med ulicama Battisti in Carducci trčila skuterist in dostavljavec hrane, ki se je peljal na električnem kolesu. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so dostavljavcu hrane, ki se je poškodoval, na kraju nudili prvo pomoč in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na tleh so bili madeži krvi, pri čemer je možno, da je s telesom ali glavo udaril ob tla. Skuterist pa ni kazal vidnejših znakov morebitnih poškodb. Posredovali so lokalni policisti, ki urejajo promet- nastali so zastoji - in preiskujejo vzroke nesreče.