Cesta skozi Ricmanje bo zaprta od srede

Občina Dolina sporoča, da bo od srede, 17. julija, do konca del zaprta občinska cesta, ki vodi skozi Ricmanje. Dela bodo potekala v spodnjem delu vasi, na odseku med hišnima številkama 175 in 8 v vaškem jedru, ki bo zaprto glede na po trebe gradbišča.

Obnova cestišča s tlakovci iz peščenjaka predvideva na tem območju prepoved vožnje, razen za stanovalce, lastnike nepremičnin, intervencijska vozila, vozila javnega potniškega prometa (TPL) in šolskega prevoza, točneje po občinski cesti »za Ricmanje» - od križišča s cesto SR TS11 do hišne št. 8 v Ricmanjih, po občinski cesti »za Barde» - od križišča s cesto SR TS11 do hišne št. 102, po občinski cesti v vaškem jedru Ricmanj - od hišne št. 145 do hišne št. 55.

Poleg naštetega obvešča občina, da nekatere omejitve, ki so veljale že junija, ostajajo še vedno aktualne. Taka je na primer prepoved parkiranja (predviden je odvoz vozila) na območju pod nadvozom državne ceste 202 med vasmi Ricmanje in Log, da se lahko omogoči zavijanje vozil lokalnega javnega potniškega prometa (TPL).

Avtobus št. 41 za lokalni javni potniški promet (TPL) ne bo po novem spreminjal smeri vožnje nad pokopališčem, temveč bo po novem vožnjo nadaljeval proti Boljuncu po občinski cesti »za Barde».