Trenutno imajo v obravnavi okrog 390 slovenskih otrok

Slovenska socio-psiho-pedagoška služba (SSPPS), ki deluje pod okriljem zdravstvenega podjetja Asugi, ima končno svojo vodjo, in sicer psihologinjo in psihoterapevtko Mario Antonello Celea. Ta je s 1. julijem nadomestila Danielo Vidoni, nekdanjo vodjo tako slovenske kot italijanske službe za zdravje otrok in najstnikov. Obenem je slovenska služba avgusta pridobila novo logopedinjo Katerino Sossi. Specialistko s tem profilom so pogrešali kar devet mesecev, maja se na razpis, ki ga je objavilo podjetje Asugi, ni nihče odzval. Poleti so razpis spet odprli in tokrat jim je bila sreča le naklonjena.

POGREŠAJO SEDEŽ IN KADRE

»V Trstu ni veliko slovensko govorečih logopedinj in logopedov, tako da je res težko, da se kdo prijavi,« je dejala Celea med pogovorom na sedežu zdravstvenega podjetja Asugi v Ulici Vespucci, kjer ima slovenska služba svoje prostore. »Dela pa je veliko, trenutno ima slovenska služba v obravnavi okrog 390 otrok. Zato, da lahko vsem pomagamo, se zaposleni veliko premikamo po celem tržaškem ozemlju.«

Poleg logopedinje in vodje, ki je sicer v slovenski službi zaposlena tudi kot psihologinja, so tu zaposleni še bolničarka in psihologa. Drugih profilov trenutno ni, večkrat jim priskočijo na pomoč kolegi iz italijanske službe, in sicer psihomotoricistka, fizioterapevtka in fiziater. »Vsi smo del 2. zdravstvenega okraja in lepo sodelujemo,« je kolege pohvalila Celea.

Na vprašanje, kaj bi konkretno potrebovala slovenska služba, je nova vodja SSPPS vzdihnila »Oh, kaj bi potrebovali! Pomislimo, kaj je bila nekoč slovenska služba, ko je še imela sedež v Ulici Farneto. Tam nas je bilo ogromno, imeli smo na primer dve bolničarki, dva psihoterapevta, še specialno pedagoginjo, socialno delavko ... S časom se seveda ljudje upokojijo, upokojenih pa zdravstveno podjetje ni nadomestilo.«