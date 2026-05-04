Razmere v Iranu spoznali prek knjige in pričevalke

Feiglovi knjižnici v Trgovskem domu v Gorici je pred dnevi potekalo aprilsko srečanje Knjižnega čebelnjaka, ki ga vodita Slavica Radinja in Teja Pahor. Tokrat so udeleženci svojo pozornost namenili risoromanu Perzepolis iranske pisateljice Marjane Satrapi, avtobiografskemu delu, ki na dostopen, a hkrati zelo neposreden način osvetljuje avtoričino odraščanje v času islamske revolucije in vojne z Irakom.

Zgodba, pripovedovana skozi oči deklice, kasneje pa mlade ženske, bralca vodi skozi obdobje velikih političnih pretresov: od padca šahovega režima do vzpona nove oblasti in z njo povezanega omejevanja svoboščin. Ob tem pa se ne ustavi le pri zgodovinskih dogodkih, temveč prepričljivo prepleta širši družbeni kontekst z intimnimi utrinki iz vsakdanjega življenja, družinskih odnosov in osebnega iskanja identitete.

Srečanje je tokrat bilo posebno, saj je razpravo o knjigi dodatno poglobila in obogatila gostja Ghazaleh Afshary (letnik 1979), Iranka, ki že več kot dve desetletji živi v Italiji. Po študiju grafike v domovini je svojo izobraževalno pot nadaljevala z arhitekturo, kjer trenutno zaključuje doktorski študij, hkrati pa deluje kot podporna učiteljica na šoli v Tržiču. Njena osebna zgodba se je na več ravneh prepletla s temami, ki jih odpira knjiga, tako da je ponudila dragocen vpogled v avtoričin zorni kot in odgovorila na marsikatero vprašanje, ki se je porodilo ob branju.

Ghazaleh Afshary je opisala svoje odraščanje v Iranu in razmere v državi danes, kjer še vedno živi del njene družine, obenem pa spregovorila tudi o izkušnji življenja v Italiji ter o doživljanju novega okolja skozi perspektivo priseljenke. Posebej zanimiv je bil njen pogled na delo z otroki iz priseljenskih družin, kjer se pogosto zrcalijo podobna vprašanja identitete, kot jih odpira tudi risoroman Perzepolis.

Kandid ali optimizem

Naslednje srečanje Knjižnega čebelnjaka bo posvečeno romanu Kandid ali optimizem, francoskega razsvetljenskega misleca Voltaira. Srečanje bo v soboto, 16. maja, ob 10. uri v Knjižnici Damirja Feigla. Prijave zbirajo knjižničarke, zainteresirani se lahko prijavijo tudi telefonsko (0481-531733) ali po elektronski pošti (gorica@knjiznica.it). Tema letošnjega niza so knjige, ki so bile zaradi različnih razlogov cenzurirane ali prepovedane.