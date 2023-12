Trideset let enostranskega odnosa

»Za zemljo greš v vojno.« Slogan, podoben tistim iz mehiške revolucije, je tudi eno od gonilnih načel Karla Grgiča, staroste kraških jusarjev in koordinatorja Agrarne skupnosti. Ob tridesetletnici sinhrotrona Elettra pri Bazovici smo se z njim pogovorili o posledicah velikih projektov za Kras in Kraševce.

Grgič se dni in let, ko so se Kraševci borili proti sinhrotronu, spomni zelo dobro. Poudarja pa, da se niso borili proti prihodu raziskovalnih ustanov. Zavzemali so se za zdrav odnos s Krasom in sobivanje, od katerega bi vsi kaj imeli.

Po tridesetih letih je obračun po njegovem mnenju grenak. »Sinhrotron je povzročil trajno škodo,« pravi. Krajevne skupnosti so bile takrat prikrajšane za 50 hektarjev zemljišč, za katere naj bi prejele 22 milijard lir v infrastrukturnih naložbah. V dobrih treh desetletjih od podpisa sporazuma o porazdelitvi sredstev pa je Dežela FJK financirala le polovico del.

