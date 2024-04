Trije glasbeni festivali od junija do septembra

Poletno kulturno dogajanje v tržaški občini, ki se že več let združuje pod skupnim imenom Trieste Estate, bo letos ponudilo tudi tri glasbene festivale. Te so z občinskim odbornikom za kulturo Giorgiom Rossijem včeraj predstavili sami protagonisti. »Letošnji bogat program bo segal od junija do septembra, več akterjev med sabo sodeluje še bolje kot v minulih letih,« je bil zadovoljen Rossi.

Pri festivalu Il suono di Trieste bo imelo glavno besedo gledališče Verdi, ki bo opero poneslo do Grada sv. Justa. Kot je pojasnil intendant gledališča Giuliano Polo, so poleti pogrešali primerno koncertno lokacijo, nato so jo skupaj z občino našli na sugestivnem grajskem dvorišču. Tam bo zaživela opera Turandot Giacoma Puccinija, čigar 100 let smrti obeležujemo letos. Predstave se bodo zvrstile 10., 12. in 13. julija. Orkester in zbor fundacije Verdi bosta na gradu predstavila še Beethovnovo deveto simfonijo (18. julija), v sodelovanju z deželnim zborom pa še delo Carmina Burana (21. julija).

Gledališče Verdi bo ljubitelje dobre glasbe razvajalo tudi na drugih lokacijah. Na Verdijevem trgu bodo 28. julija ponovili koncert v spomin na Ezia Bossa. V sodelovanju z Mednarodnim društvom operete znotraj Festivala operete pa bodo Verdijevi glasbeniki nastopili na koncertu s skladbami iz dela Sogno di un valzer (16. julija) ter v opereti Gräfin Mariza Juliusa Brammerja in Alfreda Grünwalda ob 100-letnici njene premiere (2., 3. in 4. avgusta).

