Trije gradbinci se potegujejo za ureditev parka v Barkovljah

Potem ko je Občina Trst povabila 15 podjetij, naj pripravijo in pošljejo ponudbe za ureditev športno-rekreativnega parka na barkovljanskem nasipu, so na pristojnem občinskem oddelku prejšnji teden, ko je zapadel rok za oddajo ponudb, odprli le tri ovojnice. Za revitalizacijo degradiranega dela mesta se potegujejo tri naveze gradbincev: Ici coop iz Ronk in furlansko podjetje Tagliapietra, tržaški podjetji Mari & Mazzaroli in Rosso skupaj s podjetjem B-Trend iz Tavagnacca, ter gradbinec iz Bergama Tipiesse.

Do konca junija bodo na Občini Trst izbrali najprimernejšo ponudbo. Za uresničitev športno-rekreativnega centra na območju, ki teče od Starega pristanišča do barkovljanskih športnih klubov, bodo gradbinci imeli na voljo štiri milijone evrov. Nov mestni park je na povabilo Občine Trst zasnoval arhitekturni biro Enota iz Ljubljane. Njegovi arhitekti so s parkom v Kopru osvojili vrsto nagrad, zaradi česar so jih tudi povabili čez mejo. Ni skrivnost, da je bil glavni oboževalec parka ob Semedelski promenadi v Kopru tržaški župan Roberto Dipiazza, ki si je podoben program zaželel tudi za Trst.