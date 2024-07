Na nočnih avtobusih se je vozilo skoraj 13 tisoč potnikov

Pred točno letom dni je na tržaške mestne ulice zapeljala nočna linija na klic Notturno in v tem času prepeljala skoraj 13 tisoč potnikov (povprečno 96 na noč, največ 300). Toliko mladih ljudi se je namreč ob sredah, petkih in sobotah med 22. in 4. uro ponoči posluževalo javnega potniškega prometa, ki je za marsikoga pomenil varno obliko prevoza.

Mestni prevoznik Trieste Trasporti , ki je novost uvedel v sodelovanju z Deželo FJK in Univerzo v Trstu,je prvo uspešno leto obratovanja včeraj proslavil s podelitvijo dveh nagrad (potovanj v Španijo) potnikoma, ki sta največkrat sedla na avtobus Notturno. To sta bila študenta Lorenzo Pipan in Luca Triboli, ki sta se s to linijo vsak posebej peljala več kot štiridesetkrat. Enajstim voznikom, ki so izmenično delali na nočni liniji na klik, pa so podelili majice z napisom »Supereroi del notturno«.

Predsednik mestnega prevoznika Maurizio Marzi Wildauer je v hotelu Savoia dejal, da je ponosen, da se je edinstvena storitev v Furlaniji - Julijski krajini tako dobro prijela in da se po njej začenjajo zgledovati tudi druga italijanska mesta, med katerimi naj bi bila tudi Bologna. Povedal je, da so se za nočno obratovanje linije odločili na podlagi ankete med študentsko populacijo, v kateri so anketiranci zapisali, da bi potrebovali prevoz tudi ponoči, saj bi se radi z zabav vračali varno.

