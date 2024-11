Trojni umor v italijanskem prevodu

V Novinarskem krožku (Korzo Italija 13) bodo jutri ob 18. uri predstavili italijanski prevod knjige upokojenega novinarja Primorskega dnevnika Martina Breclja Anatomija političnega zločina, ki je pri videmski založbi Gaspari Editore izšel z naslovom Il triplice omicidio di via Rossetti – anatomia di un delitto politico nella Trieste occupata.

Knjiga, ki je v slovenskem izvirniku izšla leta 2017 pri založbi Mladika, raziskuje okoliščine trojnega umora z dne 10. marca 1944 v Ulici Rossetti v Trstu, v katerem so bili ubiti književnik in politik Stanko Vuk, njegova soproga Danica Tomažič ter prijatelj Drago Zajc. Brecelj v delu analizira različne razlage, jih kritično obravnava in dodaja svoje raziskave, na podlagi katerih sklepa, da je za dejanjem stala Varnostno-obveščevalna služba Osvobodilne fronte. Predgovor je napisal prof. Jože Pirjevec, ki bo danes sodeloval skupaj s prof. Raoulom Pupom, srečanje bo uvedel predsednik Novinarskega krožka Pierluigi Sabatti.