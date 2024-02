Trst danes v domeni pustnih šem

Tržaške ulice so danes v domeni pustarjev. Ob 14. uri je s Trga Oberdan krenil 30. tržaški pustni sprevod in po ulicah Carducci, Reti, Imbriani, po Korzu Italija ter Borznem trgu dospel na Veliki trg, kjer v objemu pustnih šem in glasbe vsak čas pričakujemo razglasitev zmagovalcev letošnjega pustnega sprevoda.

Vreme je bilo sončno in toplo in ob robu ceste je skupine maškar osmih mestnih rajonov spremljalo zelo veliko radovednežev. Sicer smo ugotavljali, da so navadno na tržaških ulicah na pust opozarjale pisane zastavice, ki so visele nad cesto. Letos jih nismo dočakali, kot tudi ne trum razuzdanih pustnih šem po barih in lokalih. Samo najmlajši vedno vztrajajo in si z vrečko pisanih »korjandolov« dajejo duška ob vsakem koraku.