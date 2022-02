Trst za mir

Tako kot v številnih italijanskih mestih, bo tudi v Trstu glede na zelo hudo dogajanje v Donbasu in v Ukrajini jutri ob 10.30 pri Stari mitnici potekal shod za mir, ki ga prirejajo Vzpi-Anpi, Cgil, Cisl, Uil, Odbor za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci in drugi. Poziv k umiku orožja, k razoroževanju vojsk in k zasledovanju ravnovesja, ki bi zagotovilo mir v državi, hoče biti namenjen vsem vpletenim v dogajanje.

K miru je pozval tudi tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki je vernike poklical k molitvi za mir, predvsem v Marijinih svetiščih. Poleg tega je napovedal, da bo kapelica v Kavani od sobote javni tržaški prostor za molitev za mir v Ukrajini in Evropi.