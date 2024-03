Tržačan se je poškodoval med sprehodom

Tržaški gorski reševalci so se skupaj z gasilci popoldne odpeljali v Devin, kjer se je 53-letni Tržačan poškodoval med sprehodom po Rilkejevi pešpoti. Moški se je oddaljil za kakih 10 metrov od steze proti razgledni točki. Slabo je stopil, padel in si pri tem ranil roko na ostrih kraških apnenčastih kamnih. Njegove klice na pomoč sta slišali ženski in poklicali na pomoč: ena je ostala z njim, ker je bil omotičen in se od strahu ni mogel dvigniti, kaj šele premikati, druga pa je tekla reševalcem naproti.

Ko so do njega dospeli reševalci, mu je zdravnik oskrbel rano na roki in jo obvezal. Na nosilih so ga pospremili do rešilca.