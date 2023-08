Tržaški jamarji bodo raziskovali podzemlje v Paragvaju

Tržaški speleologi jamarske komisije Eugenio Boegan društva Società alpina delle Giulie že odštevajo dneve, ki jih ločujejo od potovanja v Paragvaj. V sredo, 29. avgusta, bo namreč sedmerica odletela na jamarsko odpravo v državo sredi Južne Amerike, kjer bodo na severu, na meji z Brazilijo, v kraju Puerto Valle-Mi v okraju Concepcion ob reki Paragvaj, odkrivali več kot 40 jam v tamkajšnjem naravnem parku, ki je po geoloških značilnostih zelo podoben Krasu.

Izkazalo se je, da je lastnica 270 hektarjev površine, kjer se nahajajo jame, krajevna rudarska družba. Prekinila je s kopanjem in se odločila, da bo območje raje turistično in okolju prijazno promovirala, z ohranjanjem in obnavljanjem seveda obstoječih naravnih znamenitosti.

V domeni s krajevnimi oblastmi, državno jamarsko zvezo, univerzo in vladnimi organi, kakršni sta med drugimi ministrstvo za turizem in tisto za okolje oz. trajnostni razvoj, bodo italijanski jamarji več let – po predvidevanjih vsaj štiri – izvajali speleološke dejavnosti na tem ozemlju.

»Prvo leto bo raziskovalnega značaja, potem bomo delo še nadgradili in naše znanje delili med krajani, tako da bodo po našem odhodu obvladali jamarske veščine in tehnično znanje, pa tudi reševanje v jamah in kajpak turistično vodenje po njih.«