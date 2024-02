Tržaško pristanišče v Berlinu predstavilo novo povezavo z Egiptom

Tržaško pristanišče je včeraj na mednarodnem sejmu Fruit Logistica v Berlinu, referenčnem sejmu za logistiko na področju svežih izdelkov, predstavilo novo povezavo med Trstom in egiptovskim pristaniščem v Damietti (arabsko Dumjat).

Kot je izpostavil predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, bodo po zaslugi nove povezave »Londončani nabavljali sveže jagode in borovnice, Berlinčani pa grozdje in krompir iz Egipta«. V Egipt pa bo Evropa prodajala jabolka, obrtniške izdelke iz Italije in različne stroje. Vse to blago bo po zaslugi ro-ro trajektov prek Sredozemskega morja potovalo le tri dni.

Tržaško pristanišče se je kot običajno predstavilo na skupni stojnici pomembnih akterjev na tem področju iz Furlanije - Julijske krajine v sodelovanju s Trgovinsko zbornico za Trst in Gorico.

Blago bodo lahko s pomočjo verige blokov in digitalizacije dokumentov carinili že pred prihodom v pristanišče, saj bodo povezali podatke carinskih uprav iz obeh držav.

Med 200 polpriklopniki, ki jih lahko prevaža trajekt ro-ro, bo 60 hladilnih, tako da bodo v njih lahko prevažali tudi kvarljiva živila. Tržaško pristanišče lahko tako postane trajnostno distribucijsko vozlišče za proizvode, ki vstopajo na evropski trg.