Tvit s predsodki

»Kdo mi lahko pove, kaj bi storili z 10 tisoč evri Lettovega predloga o doti osemnajstletniki iz neapeljskega predmestja Scampia?« Tako se je glasil tekst tvita, ki ga je objavil docent tržaške univerze, profesor Francesco Venier, ob katerem je objavil še fotografijo treh fantov s kapuco na glavi. Takoj se je vnela polemika in številni državljani iz Neaplja in politiki so se obregnili ob te njegove rasistične besede. Tudi tržaška univerza se je distancirala od tovrstnih profesorjevih povsem neprimernih izjav, češ da je »raziskovalec univerze govoril izključno v svojem imenu.«

»Ker velja univerza za središče kulture in znanstvenega raziskovanja, Univerza v Trstu zavrača vsakovrstne klišeje in predsodke,« so opozorili s strani vodstva univerze in med drugim dodali, da si prizadevajo za boj proti sovražnemu govoru v družabnih omrežjih, kot dokazuje nedavna uvedba novega študijskega vzgojnega programa Etike komunikacije v okviru sodelovanja z organizacijo Parole O_stili.

Oglasil se je tudi rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, ki se je osebno in institucionalno ogradil od izjav Francesca Venierja, »tudi glede na vrednote, ki zaznamujejo tržaško univerzo, glede na prehojeno pot kot odprta, vključujoča in pravična institucija.« Na podlagi enotnega kodeksa ravnanja in etike, bo Univerza v Trstu ocenila »morebitne postopke in ukrepe proti raziskovalcu.«