Umrl je msgr. Franc Vončina

Danes popoldne je v domu Livia Ieralla na Padričah, kjer je prebival zadnje dni, v 84. letu starosti umrl msgr. Franc Vončina, nekdanji vikar za slovenske vernike tržaške škofije in tudi zadnji domači avtohtoni slovenski duhovnik na Tržaškem, ki je od leta 2003 do pred nekaj meseci skrbel za duhovno oskrbo slovenskih vernikov v Rojanu. Vest je potrdil sedanji škofov vikar za Slovence Anton Bedenčič.

Franc Vončina se je rodil 7. junija 1937 v Trstu, kjer je po maturi na slovenskem znanstvenem liceju leta 1957 vstopil v bogoslovje in bil 29. junija 1963 posvečen v duhovnika. Kot kaplan je služboval najprej v Bazovici, nato pri Sv. Jakobu in na Opčinah, od leta 1969 do leta 1982 je najprej kot župnijski upravitelj, nato pa kot župnik vodil župnijo v Mačkoljah. Leta 1982 je bil imenovan za župnika v Boljuncu, kjer je ostal do leta 2003, ko je odšel v Rojan, kjer je za tamkajšnje slovenske vernike skrbel do pred nekaj meseci, ravno tako je skrbel tudi za Barkovlje. V 90. letih prejšnjega stoletja in prvem devetletju tega stoletja je opravljal tudi funkcijo vikarja za slovenske vernike tržaške škofije. V tem obdobju je tudi sodeloval pri pripravi in izvedbi drugega škofijskega zborovanja, prizadeval si je za poživitev verskega življenja med Slovenci na Tržaškem, zagnal je tudi spletno stran za slovenske vernike www.oglas.it.

Msgr. Vončina je bil po smrti kriškega župnika Maksa Suarda dejansko zadnji avtohtoni slovenski tržaški duhovnik. Rojansko skupnost je oskrboval dejansko skoraj do zadnjega, pred nekaj meseci pa se je moral temu odpovedati, potem ko so mu odkrili zahrbtno bolezen. Zadnjič se je v javnosti pojavil 10. januarja letos ob podelitvi Černetove nagrade rojanski organistki Zulejki Devetak, drugače je do pred nekaj dnevi prebival v rojanskem župnišču, kjer so ga oskrbovali ostali sobratje. Nazadnje so ga sprejeli v dom Ieralla, kjer je danes popoldne podlegel bolezni.