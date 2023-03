Umrl je psihiater Franco Rotelli

Davi je v Trstu pri 80 letih starosti bolezni podlegel psihiater Franco Rotelli, navaja tiskovna agencija Ansa. Bil je eden izmed glavnih likov psihiatrične revolucije in dejansko desna roka Franca Basaglie. Rotelli je bil med letoma 1979 (malo po sprejetju zakona 180 in leto pred Basaglievo smrtjo) in 1995 direktor tržaške psihiatrične bolnišnice, pozneje pa generalni direktor tukajšnjega zdravstvenega podjetja. Nekaj časa je bil tudi direktor zdravstvenega podjetja v Caserti. Zatem je bil izvoljen v deželni svet na listi Demokratske stranke.

Rodil se je v kraju Casalmaggiore pri Cremoni v Lombardiji. Leta 1973 je bil pri zgolj 30 letih uspešen na razpisu za primarija, v Trstu pa mu je Basaglia zaupal vodenje pomembnega dela psihiatrične bolnišnice, katero so postopno začeli odpirati, pri čemer so uvajali revolucionarne prijeme na področju psihiatrije in duševnega zdravja, ki še danes navdihujejo strokovnjake okoli po svetu. Kdor je v zadnjih desetletjih sodeloval z Rotellijem, ga opisuje kot odločnega in sposobnega človeka z vizijo, ki je znal uresničevati inovacije.