Unesco naj prizna obred espressa

Kava Trsta vladarica. Od živahne kavne industrije, utrip katere krojijo številni krajevni podjetniki pa do prave zgodovinske in kulturne tradicije, ki zaznamuje vsakdan vsakega Tržačana ali skoraj. Italijanska oskrbovalna veriga kave, v kateri ima Trst ključno vlogo, se res dviga od začetnih udarcev pandemije. Podražitve surovin in energije, stroški katere so v zadnjih treh mesecih narasli za kar štirideset odstotkov, jo resno ogrožajo, je orisal minister za kmetijsko, živilsko in gozdarsko politiko Stefano Patuanelli.

Tržaški odbor Gibanja petih zvezd – se pravi njegove stranke v njegovem domačem mestu – je danes dopoldne v kavarni San Marco priredilo tematsko srečanje ali bolje »pogovore o kavi, kot pravi italijanski ponos in bogata tržaška tradicija«. V ospredju so bili predlogi za promocijo kavnega sektorja na krajevni in državni ravni, pa tudi konkretne vsakodnevne težave podjetnikov na tem področju. Njihove zahteve in stališča so bila sama osnova srečanja. Massimiliano Fabian, direktor podjetja Demus ni skrival strahov in dvomov zlasti ob napovedih, da bi se lahko pandemija zavlekla vse do leta 2024. Omar Zidarich, predsednik konzorcija pražarjev iz FJK in Veneta Consorzio Torrefattori delle Tre Venezie pa je dejal, da so pražarne prvič v zgodovini pred precepom morebitnega zmanjšanja števila osebja. Prepričan je, da se okoli kave vrti tudi prava socialna dimenzija. »Pojdimo na kavo,« ne pomeni nujno, da bosta osebi na zmenku pili ravno ta vroči napitek. Gre pa za pijačo, ki v kavarni najmanj stane in za sabo skriva celo vrsto drugih sporočil, je obnovil. Zaradi vsega navedenega bi bilo zato še kako pomembno, da italijanski obred espressa in vsega kar stoji za njim dobil svetovno priznanje Unesco, je povzel Fabrizio Polojaz, podjetnik in predsednik društva Caffè Trieste, ki od leta 1891 povezuje tržaška podjetja na tem področju. Postopek kandidature je ravno marca letos podprl tudi Patuanelli.