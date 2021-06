Uravnovešeni prihodi tudi v koronaletu

Nekaj je zanimivih novosti, nekaj pa seveda običajnih podatkov, ki kažejo, da je tržaški sistem sprejemanja prosilcev za azil tudi v minulem letu uspešno nadaljeval s svojim poslanstvom razpršenega sprejemanja in integracije tujcev v krajevno družbeno tkivo. Vpogled v podatke glede sprejemanja pribežnikov v letu 2020, so novinarjem tudi letos ponudila štiri združenja, ki se na našem območju posvečajo sprejemanju migrantov oz. prosilcev za azil, se pravi tržaška škofijska Karitas, konzorcij ICS ter zadrugi Lybra in Duemilauno.

»To so realni, jasni in dokazani podatki,« je potrdil direktor Karitas Alessandro Amodeo, vanje pa se je poglobil predsednik ICS Gianfranco Schiavone. V lanskem letu so sprejeli 2624 posameznikov (leto prej jih je bilo 2980) in njihova narodnost se ni spremenila – največ jih je prišlo iz Pakistana (468), Iraka (173) in Afganistana (94). »Skozi leto smo beležili precej uravnovešene prihode – čisto vsak tuj državljan, ki je vstopil na italijansko ozemlje in prosil za politični azil, je bil od 17. marca lani napoten na 14-dnevno izolacijo v karantenske centre.« Nekaj več kot 1800 priseljencev so iz Trsta pospremili drugam, od tega 1600 naravnost iz izolacije. »Večje število prišlekov namreč ne ostane pri nas, tako da ostaja tržaški sprejemni sistem stalno uravnovešen – sprejme lahko povprečno 1000 prosilcev za azil, kar ne sme vzbujati nobene skrbi.« Novih so lani prešteli 381, kar je nekoliko manj kot prejšnja leta, ko jih je bilo dvakrat toliko - to pa je posledica covida, saj je bila zamenjava gostov v lanskem letu izredno počasna. Redki so namreč dosegli zaposlitveno samostojnost.