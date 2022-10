Uredili bodo pot Za Vodico

Nabrežinski jus postaja odločilen spodbujevalec gospodarskega razvoja okolja, v katerem deluje. Prevzema vlogo, ki jo je še na začetku prejšnjega stoletja v vasi imelo Olepševalno društvo. Tako kot slednje, prek izvedbe raznih infrastrukturnih posegov in del, skrbi za lep in urejen videz vasi in njene okolice. Ponudba kakovostnejših »javnih« storitev bo doprinesla k razvoju turističnih in tradicionalnih ekonomskih dejavnosti, kot so kmetijstvo, vinogradništvo ter obrtništvo.

Dinamično delovanje jusa je upravni odbor predstavil na občnem zboru, ki je v prostorih SKD Igo Gruden v Nabrežini potekal v petek. Na srečanju, ki je bilo volilnega značaja in katerega se je udeležilo lepo število članov, je beseda v glavnem tekla o projektih. Sedanjih in prihodnjih. Precejšnja udeležba je po dveh letih pandemije potrdila navezanost in zanimanje vaščanov za delovanje jusa.

Kaj načrtujejo novega nabrežinski jusarji? Ureditev in ovrednotenje znane sprehajalne poti Za Vodico, ki v obmorskem pasu povezuje Nabrežino z območjem vodovodnih rezervoarjev pod Križem. Pot, ki teče nad železniško progo in nudi lep razgled na ves Tržaški zaliv, je priljubljeno sprehajališče za domačine in druge obiskovalce. Jusarji bodo ob poti namestili kamnite klopi, popravili zidove in preventivno počistili rastlinje v protipožarne namene. Hoja ali tek bosta po novem po poti udobnejša, saj predvideva poseg v skupnem znesku 60 tisoč evrov tudi odpravo območij s štrlečimi stenami in ureditev odtočnih kanalov. Dela naj bi se začela takoj po novem letu.