V Borštu pred 75 leti doživeli napad na bunker

Številni antifašisti, ljudje, ki jim je mar za ideale svobode, enakopravnosti, sožitja, miru in demokracije, so se v soboto zbrali v Srenjski hiši v Borštu, da bi počastili spomin na partizane, borce, ki so pred 75 leti v bunkerju pri Toninovih v spopadu z okupatorjem darovali svoja življenja na oltarju svobode. Doživeto proslavo je uvedel sprevod od srenjske hiše do dvorišča, na katerem je stal bunker, v spremstvu praporščakov borčevskih in veteranskih organizacij Republike Slovenije. Tam so predstavniki sekcije VZPI, SKD Slovenec, Občine Dolina ter borčevskih organizacij položili venec k tabli, ki spominja na ta tragični zgodovinski dogodek.

