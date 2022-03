V Cerovljah po skoraj letu dni cesta spet prevozna

Cesta ob vhodu v vas Cerovlje je od včerajšnjega dne po skoraj enem letu zaprtja za promet znova prevozna. V preteklih dneh so delavci poskrbeli namreč še za potrebno asfaltiranje in ob cestni bok postavili leseno varnostno ograjo, tako da jo je Občina Devin - Nabrežina včeraj slovesno odprla ob prisotnosti deželnega svetnika Riccarda Riccardija, ki je pristojen za civilno zaščito; slednja je poskrbela za ureditveni načrt in kritje stroškov obnove.

»21. aprila lani sem izdala uredbo, ki je zaprla cesto za promet, v veliko veselje mi je, da danes stopamo po novi in veliko varnejši poti v vas, ki se je seveda veselijo domačini in tudi vsi, ki v vasi vodijo svojo gospodarsko dejavnost,« je ocenila županja Daniela Pallotta. Pred skoraj enim letom se je namreč zrušil del obcestnega zidu, saj je območje podvrženo hidrogeološki nestabilnosti. Cesto so razširili, kar je zahtevalo manjšo razlastitev sosednjih zemljišč, in uredili stranska nasipa, da ne bi bilo treba graditi podpornih sten. Odbornik za infrastrukturna dela Lorenzo Pipan je potrdil, da so ob tej priložnosti tudi uredili dokumentacijo ceste tako na katastru kot v zemljiški knjigi ter s pomočjo družbe Enal električne kable položili v zemljo.

Občinska delegacija z Riccardijem se je še pred tem v Štivanu sprehodila do reke Timave, kjer so se pred enim letom zaključila dela za sanacijo rečnega brega v bližini izvira.