V Cerovljah še vedno čakajo

Kdaj bodo lahko domačini in drugi vozniki spet prosto vozili v Cerovlje, sta se na včerajšnjem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta spraševala svetnika Elena Legiša (Stranka komunistične prenove) in Lorenzo Celic (Gibanje petih zvezd). Občinska cesta, ki vodi v vaško jedro, je še vedno zaprta za promet, ker se je konec aprila zrušil del podpornega zidu. Sploh pa je v več predelih ozka in nevarna. Zanimalo ju je torej, kako nameravajo rešiti nastalo zagato. Celic je obenem opozoril, da se podobno nevarno stanje zaradi rušenja podpornih zidov napoveduje tudi na cesti, ki vodi v Devin (ob Piščendolu), Prečniku in državni cesti med vaškim jedrom Štivana ter pokopališčem.

Občinski odbornik za infrastrukturna dela Lorenzo Pipan je odgovoril, da je celotno območje podvrženo hidrogeološki nestabilnosti. V Cerovljah je bilo zaprtje ceste edina možna rešitev, je pojasnil. Sedem metrov pod cesto se je namreč odprla globoka luknja, ki ne ogroža samo prometa, temveč tudi vaški vodovodni sistem. Stopili so v stik s civilno zaščito, ki bo izdelala ustrezen načrt, trenutno pa je zelo zasedena. Med tem časom bodo poskrbeli za razširitev ceste med Cerovljami in pokopališčem v Mavhinjah, tako da bodo domačini lažje vozili po njej. To pa ne bo šlo brez razlastitev, je napovedal. V teh dneh pripravljajo potrebno dokumentacijo, potem pa bodo vzpostavili stik z lastniki zemljišč.

Precej skrbi pa v Nabrežini povzroča varnost voznikov na cesti ob glavnem trgu, točneje pri spomeniku oziroma na vogalu z barom Fani, je povedala

Elena Legiša. Napis »stop« na cestišču je namreč z leti postal skoraj neviden.