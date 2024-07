V četrtek v Trstu rdeče opozorilo zaradi vročine

V četrtek bo Trst med sedmimi italijanskimi mesti z rdečim opozorilom zaradi nevarnosti vročine. Poleg Trsta bodo to Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia Rieti in Rim. Devetim mestom pa je ministrstvo za zdravje izdalo oranžno opozorilo zaradi nevarnosti vročine.

Za jutri (sredo) so štirinajstim mestom (izmed 27, ki jim sledijo) napovedali oranžno opozorilo zaradi vročine, med temi pa je tudi Trst. Rdeče opozorilo pomeni izredne razmere z možnimi negativnimi učinki na zdravje vseh ljudi in ne le za bolj ranljive, kot so starejši, otroci in ljudje s kroničnimi boleznimi.