V Devin prihaja princesa Ariane

Prihodnje šolsko leto bo Jadranski zavod združenega sveta v Devinu obiskovala tudi princesa Ariane, najmlajša hčerka nizozemskega kraljevega para. »Enaka med enakimi in hkrati neizmerno dragocena tako kot vsa mlada dekleta in fantje, ki vsako leto pridejo k nam in uživajo v enkratni študijski in življenjski izkušnji,« se njenega prihoda veseli devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki v prihodnje pričakuje tudi obisk njene družine. Ariane trenutno obiskuje Christelijk Gymnasium Sorghvliet v Haagu.