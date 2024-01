V devinsko-nabrežinski občini bodo postavili nove svetilke na cestah

Hudomušno bi lahko zapisali, da se na devinsko-nabrežinskem koncu nekaj končno svita na področju posodobitve javne razsvetljave. Na zamude pri zamenjavi svetil sta večkrat opozorila občinska svetnika iz vrst Alleanza per Duino Aurisina Massimo Romita in Sergio Milos, saj je šlo za načrt, ki ga je nastavila že prejšnja občinska uprava. Slednji predvideva posodobitev skorajda večine svetilk javne razsvetljave oz. zamenjavo sedanjih z inovativnim sistemom, ki bo bistveno zmanjšal stroške energije.

Prihranki za občane

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da je projekt prešel v izvedbeno fazo, potem ko so decembra imenovali občinskega tehnika, ki bo sledil projektu družbe Hera Luce znotraj javno-zasebnega partnerstva.

Dela bodo zaobjela 1980 svetil od skupnih 2129. Zamenjali bodo 1930 svetilk, 215 drogov in 7000 metrov električnih vodov, postavili bodo 27 novih svetlobnih drogov, razsvetlili sedem prehodov za pešce in posodobili obstoječe semaforje. Pogodbena vrednost del znaša 1,4 milijona evrov (+ davek Iva), trajala pa bodo devet mesecev. S tem bodo v občini prihranili 53 odstotkov energije, kar ustreza povprečni letni porabi približno 130 gospodinjstev, hkrati pa zmanjšali emisije CO2 za 130 ton letno. Zmanjšalo se bo svetlobno onesnaževanje, nova luč bo očem bolj prikladna in izboljšali bodo varnost v prometu. Ob tehničnih izboljšavah in prilagoditvi obstoječih naprav, bo devinsko-nabrežinska občina veliko lepša in prijetnejša za bivanje, pa tudi okolju bolj prijazna.