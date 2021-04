V eksploziji umrl moški, ena oseba poškodovana (video)

V eksploziji v stanovanju v zadnjem nadstropju stanovanjskega bloka v Ul. Ponzanino 3 pri Sv. Jakobu je danes v prvih popoldanskih urah izgubil življenje 36-letni Luca Lardieri in ena ženska je bila poškodovana. Šlo naj bi za sosedo, ker je eksplozija prebila steno. Lardierija naj bi spremljala socialna služba. Na kraju so bili gasilci, policisti in reševalci. Tri stanovanja so neuporabna.

Po prvih podatkih gasilci v stanovanju naj ne bi bili našli sledi plina, na postelji pa naj bi ležalo delno zoglenelo človeško truplo. Vzorce iz stanovanja naj bi pregledali strokovnjaki deželne agencije ARPA.