V etru nekdanji in današnji glasovi Radijskega odra

V živo, tako kot pred osemdesetimi leti, je v petek ob 20. uri na valovih Radia Trst A zaživela radijska igra Janeza Prepeluha (ki se je sicer podpisoval s psevdonimom Mihael Jeras) Premagano obzidje. Člani Radijskega odra so jo v poklon začetnikom igralske družine, ki se je na valovih takratnega Radia Trst II prvič oglasila 17. julija 1946, uprizorili tako, kot nekoč: zvoke je ustvarjal rumorist, pripovedovanje in recitacijo je spremljala glasba v živo. Snemanju v studiu C tržaške radijske postaje, kjer je skupina posnela na stotine radijskih iger, je prisostvovalo občinstvo, saj je šlo za osrednji dogodek v sklopu letošnjih praznovanj osemdeset let neprekinjenega delovanja Radijskega odra.

Večer so naslovili Onkraj obzidja, saj verjamejo, »da prava umetniška beseda sega čez vsakršna obzidja in jih lahko žlahtno tudi podira,« je dejala Maja Lapornik, režiserka radijske igre, ki se je, tako kot nekoč, začela z gongom. Oddajo so objavili na platformi Rai Play Sound, kjer bo 14 dni na razpolago in ji lahko prisluhne, kdor je zamudil petkov prenos v živo.

Zgodba o vojni še kako aktualna

Od leta 1946 je skupina pred mikrofonom uprizorila šest tisoč dramskih del vseh literarnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev, namenjenih poslušalcem vseh starosti. Igralci so širili slovensko besedo, začetno po daljšem obdobju prisiljenega molka. Za osrednji dogodek ob praznovanju pomembnega jubileja so izbrali delo, ki je danes še kako aktualno. Gre namreč za avtorjev j’accuse sleherni oblasti, ki s tem, da se vpletajo v vojne, uničujejo sanje in prizadevanja posameznikov. V Prepeluhovem delu tudi ljubezen.

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