V gozdu pod Ferlugi našli manjšo neeksplodirano bombo

V zgornjem delu Ulice Commerciale, torej med Kolonjo in Piščanci, je mimoidoči danes dopoldne našel manjšo neeksplodirano bombo, po vsej verjetnosti iz druge svetovne vojne.

Policija je bila o najdbi obveščena ob približno 10.30, policijski pirotehniki so na mesto prišli malo pred enajsto uro. Kot so za Primorski dnevnik pojasnili iz kvesture, je šlo za sorazmerno majhno ubojno sredstvo, v velikosti primerljivi človeški roki. Sprehajalec je bombo našel v gozdu, nedaleč od cestišča in tramvajske proge. Najdeno ubojno sredstvo je bilo še aktivno, zato je za mimoidoče predstavljalo veliko nevarnost. Akcija je bila relativno hitra in nezapletena, so potrdili policisti, bombo so pirotehniki odstranili iz gozda in jo bodo na varni lokaciji razstrelili v naslednjih dneh.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.