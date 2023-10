Prostovoljci civilne zaščite so danes v Grljanu skupaj s potapljači odstranjevali posledice včerajšnjega visokega plimovanja morja in poplavljanja obale. Podivjano morje je poškodovalo več objektov in podvodnih struktur, med drugim priveze in lesene mostiče. V morju pa je bilo tudi več hlodov in vej, večje količine alg in drugih predmetov, ki so preprečevali plovbo ter ogrožali varnost.