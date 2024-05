Narodni dom v zibelki Evrope

Na otoku Ventotene, kjer je bilo v času fašizma interniranih več Slovencev, bodo danes ob 17. uri predstavili knjigo tržaških zgodovinarjev Gorazda Bajca in Boruta Klabjana o požigu tržaškega Narodnega doma. Pobudo za predstavitev knjige Battesimo di fuoco, ki je izšla pri založbi il Mulino in ki je dopolnjena izdaja slovenske knjige Ogenj, ki je zajel Evropo (Cankarjeva založba), je dalo slovensko veleposlaništvo v Rimu. Predstavitev v simbolnem kraju italijanskega in evropskega antifašizma bo v krajevni knjižnici pod pokroviteljstvom občine Ventotene.

Na otok je fašistični režim prisilno interniral tudi več slovenskih antifašistov, nekateri (med njimi Dorče Sardoč) pa so bili zaprti v bližnjem otočku Santo Stefano, kjer so bili v družbi znanih italijanskih upornikov. Med drugim bodočega predsednika republike Sandra Pertinija in Umberta Terracinija, ki je predsedoval ustavodajni skupščini.

Na Ventoteneju se je rodil znameniti Manifest za svobodno in združeno Evropo, ki ga je zasnoval Altiero Spinelli v sodelovanju z Ernestom Rossijem, za njegovo objavo pa je poskrbel Eugenio Colorni. V družbi piscev listine se je znašel Slovenec Miloš Lokar, ki se ga Spinelli spominja v svoji avtobiografski knjigi. Z Ventoteneja so Lokarja premestili v toskanski Reggello, kjer je umrl in je tam pokopan.