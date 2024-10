V Grljanu zabrneli prvi gradbeni stroji

Grljanska obala je vendarle dočakala začetek prenove. Danes so zabrneli prvi gradbeni stroji, območje pa bo prenavljalo podjetje Adriacos iz Latisane, ki se je na javnem razpisu predstavilo z najkakovostnejšo ponudbo. Naložba znaša 7,5 milijona evrov, denar pa prihaja iz deželne blagajne. V roku dveh let bo koncesionar prenovil tlak na celotni grljanski rivieri, vzpostavil prezračevalni sistem za drevesne korenine in postavil panoramsko dvigalo, ki bo povezovalo Grljan z Miramarskim gradom.

Da so obnovitvena dela končno stekla, je bila danes izredno vesela pristojna za naložbe v deželni vladi Cristina Amirante, ki je v družbi župana Roberta Dipiazze, občinske odbornice Elise Lodi, deželnega odbornika Fabia Scoccimarra, direktorice Miramarskega gradu Andreine Contessa in predstavnikov tamkajšnjih pomorskih klubov območje predala izvajalcu del. »Grljanska riviera je na ta dela čakala vse od leta 2015. Cestišče in parkirišča so z leti dodobra uničile drevesne korenine, zato so odgovorni že pred leti opozorili na potrebo po prenovi celotnega območja,« je dejala Amirante. Napovedala je spremembo celotne podobe Grljana - od tlakov do urbane opreme, največja novost pa bo zagotovo dvigalo, je dejala članica deželne vlade in priznala, da bo to najbolj kompleksen del celotnega projekta.

Koncesionar bo imeli malo manj kot dve leti časa za uresničitev projekta. Urbano prenovo Grljana so si zamislili kar trije različni biroji, med njimi tudi arhitekturni biro 3Lhd iz Zagreba. Ta je projektiral 7800 kvadratnih metrov veliko površino, celotna prenova pa temelji na konceptu visoko funkcionalnega odprtega prostora za pešce.

