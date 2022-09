V Italiji zavržemo preveč hrane

V italijanskih šolskih jedilnicah zavržejo vsaj tretjino hrane, otroci med pomije mečejo cele krožnike užitne hrane, ki je ne marajo zaradi teh ali onih razlogov. Italijanska gospodinjstva pa so lani zavrgla hrano v skupni vrednosti sedmih milijard evrov. Če k temu prištejemo še ceno energije, ki je potrebna za obdelavo hrane, se znesek dvigne na vrtoglavih enajst milijard evrov.

S skrb vzbujajočimi podatki je v soboto zjutraj pod šotorom znanstvenega festivala Trieste Next, ki se je sklenil v soboto, postregel Andrea Segrè, Tržačan, ki na Univerzi v Bologni poučuje mednarodno agrarno politiko in je ustanovitelj organizacije Last minute market, ki neprodano hrano deli med tistimi, ki potrebujejo pomoč. Ekonomist in agronom, ki študira predvsem potrato hrane in krožno ekonomijo, je v pogovoru z znanstveno novinarko Danielo Picoi predstavil svojo novo knjigo D(i)ritto al cibo. La mia playlist dallo spreco alla cittadinanza alimentare, ki na knjigarniške police prihaja oktobra.