V katinarski bolnišnici prva hibridna operacijska soba v FJK

V katinarski bolnišnici so včeraj predali namenu prvo hibridno operacijsko sobo. To je prostor, v katerem lahko ekipa med kirurškim posegom uporablja več tehnoloških pripomočkov, kot so na primer naprave za slikanje.

Prenos slike v kirurški prostor pomeni, da pacienta med operacijo ni treba premikati, kar zmanjša tveganje. Z napredno tehnologijo in slikanjem ter povečevanjem posnetka so lahko zlasti minimalno invazivni kirurški posegi uspešnejši. Soba se ponaša tudi z angiografom z rotacijskim robotskim premikom za tridimenzionalno poslikavo med posegom. Tudi programska oprema je napredna in dovoljuje hitro obdelavo poslikav. Obenem pri uporabi nove tehnologije ni potrebno kontrastno sredstvo. Izvajajo se lahko intravaskularni ultrazvoki za pregledovanje ožilja in veliko drugega. Gre za velik korak naprej zlasti pri zdravljenju bolezni srca in ožilja, pri aortni anevrizmi, zamašitvi arterij in boleznih srčne žleze, ki so med prvimi vzroki za možgansko kap. Tržaška hibridna operacijska soba je prva v Furlaniji - Julijski krajini in ena redkih v Italiji.