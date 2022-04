V kriške roke tudi Sirkov dom?

Kaj če bi po dvorani Ljudskega doma v Križu kupili še Dom Alberta Sirka? Vprašanje je odmevalo na občnem zboru Združenja za Križ, na katerem so opravili obračun opravljenega dela in se pogovorili o bodočih nalogah združenja, med katere sodi obnovitev Ribiškega hiše in, kot rečeno možnost, odkupa Sirkovega doma z zemljiščem, na katerem je Ribiški muzej. Lastnica doma in zemljišča, kjer stoji muzej, je nepremičninska družba Dom, medtem ko je gradnjo muzeja financiralo Združenje za Križ, ki je lastnik muzejske nepremičnine.

Na občnem zboru smo slišali, da je imela nepremičninska družba Dom za Ljudski dom tudi druge ponudbe, »na koncu pa je prevladala želja, da bi stavba prešla v roke domačinov«. Združenje za Križ je za dvorano in sosednji vrt, ki je bil nekoč namenjen gostinski dejavnosti in balinišču, kot smo že poročali, odštelo 220 tisoč evrov (dokončno kupoprodajno pogodbo bodo sklenili v naslednjih dneh), ki sta jih prispevala podjetnika Valentino Cossutta in Elisabetta Birsa. Prav Cossutta je na občnem zboru namignil na možnost naložbe v Sirkov dom, kar naj bi storila nova fundacija. Slednja je še v povojih, okvirni načrt vsekakor predvideva, da bi 60-odstotni delež pripadal Cossutti in Birsi, preostala deleža pa kriški vaški skupnosti in družbi Dom.